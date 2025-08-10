Dos mujeres detenidas por robo tras una persecución en Córdoba

Córdoba. En horas de la madrugada de este domingo, un amplio operativo policial culminó con la detención de dos mujeres por robo, en la intersección de calles Félix de Zuñiga y Aviador Locatelli, en barrio San Roque de la ciudad de Córdoba. Durante el procedimiento, se secuestró un automóvil Chevrolet Cruze, un machete, una tonfa, una suma de dinero y otros elementos.

El accionar policial se inició luego de un llamado al 911 realizado por un cuidacoches, quien alertó sobre un intento de robo a un vehículo estacionado frente al Club Atlético All Boys, en calle León Pinelo y Fausto D’Alessio, barrio Ampliación Rosedal. Al llegar al lugar, los efectivos advirtieron que dos hombres y dos mujeres huían en el vehículo que luego fue incautado.

La persecución se desarrolló por varias arterias de la ciudad, durante la cual los fugitivos efectuaron disparos contra los uniformados. Finalmente, las dos mujeres fueron aprehendidas, de 35 y 36 años, mientras que al momento del arresto, vecinos del sector arrojaron elementos contundentes hacia la policía, intentando frustrar el operativo. La investigación continúa para dar con el resto de los implicados.

