El adiós a Juan Chavetta y la decisión de su familia de mantener vivo su legado

A dos días de la partida de Juan Chavetta, la tristeza por su muerte sigue resonando en el mundo de la cultura argentina. El creador de Puro Pelo, personaje que conquistó a niños y adultos con su frescura y ternura, falleció el pasado 7 de agosto a los 55 años, dejando un legado artístico inmenso y una huella profunda en la ilustración y la literatura infantil.

En las últimas horas, su hijo León y su esposa Verónica decidieron hablar públicamente a través de las redes de Puro Pelo. En un mensaje cargado de afecto, anunciaron que mantendrán activas las cuentas para seguir compartiendo las creaciones de Chavetta:

“Sabemos mejor que nadie la constancia, el trabajo, el tiempo y la dedicación que él tenía para usar estos medios como canal de difusión para mostrar lo que más amaba hacer: dibujar. No se imaginan la cantidad de material que nos dejó. Queremos seguir mostrándolo, queremos continuar con su legado”.

La familia, que reconoció estar atravesando un momento de enorme dolor, agradeció las innumerables muestras de cariño recibidas desde el anuncio de su muerte:

“Nos quedamos con la tranquilidad de que se fue en paz y cargado de la buena energía que le enviaban quienes lo seguían y estaban al tanto de su enfermedad. Estamos orgullosos de él, de sus logros, de todo lo que generó y de que sus creaciones hayan llegado a tanta gente. Se nos fue un grande, un genio, un distinto, un gran padre y un gran marido”.

Chavetta, que trabajó con editoriales como Alfaguara, Planeta y SM, y publicó en medios como PIN, Bacanal y Caras y Caretas, dejó también huellas en murales y talleres que acercaron su arte a las comunidades. Su fallecimiento enluta a la cultura nacional, pero su obra seguirá viva en cada ilustración, cada personaje y cada sonrisa que sus dibujos sigan provocando.