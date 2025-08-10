Fatal accidente en Bulnes: murió una joven de 22 años

Bulnes. Una joven de 22 años perdió la vida esta mañana tras un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta E-86, en inmediaciones de la localidad de Bulnes.

Según informaron fuentes policiales, la víctima se trasladaba en una camioneta Chevrolet S10 que, por causas que se investigan, protagonizó un vuelco.

En el vehículo viajaban además tres mujeres y un hombre adultos, quienes fueron trasladados a dispensarios y hospitales cercanos para recibir atención médica. La fiscalía de turno investiga las circunstancias del siniestro.

