Hallan camioneta robada con armas en Carnerillo y detienen a ladrones en James Craik

Dos procedimientos policiales realizados en el interior provincial permitieron esclarecer distintos hechos delictivos.

En Carnerillo, la Policía recuperó una camioneta que era buscada por la justicia de Bahía Blanca, vinculada a un robo. En su interior encontraron un fusil, inhibidores de alarmas, herramientas y otros elementos que quedaron secuestrados.

Por otra parte, en James Craik, tres hombres que circulaban en un automóvil fueron detenidos luego de robarle pertenencias a un joven. La Policía logró recuperar los elementos sustraídos y los detenidos quedaron a disposición de la justicia.