Horror en Córdoba: volvieron a hallar restos humanos en el barrio Chateau Carreras

Córdoba. Un macabro hallazgo tuvo lugar en las últimas horas en barrio Chateau Carreras de la ciudad de Córdoba, cuando integrantes del programa Cordobeses en Alerta detectaron la presencia de dos bolsas con aparentes restos humanos en un basural ubicado en la intersección de calles Deán Funes y Calandria.

En el lugar trabajó personal del Departamento Homicidios y de Policía Judicial, bajo la intervención de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 4, Turno 2, a cargo del Dr. Horacio Vásquez.

Las autoridades realizaron las primeras pericias para determinar la identidad de la víctima y esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Brenda Torres, un caso reciente en la misma zona

Cabe recordar, que el pasado mes de julio en un allanamiento que se hizo en una casa del barrio Chateau Carreras se logró dar con el resto del cuerpo de Brenda Torres, la joven que fue asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba. Días atrás, se habían hallado sus piernas y brazos en un descampado cercano a la Avenida Circunvalación.

La joven tenía 21 años de edad y se investigan las causas que derivaron en el brutal suceso.

El procedimiento se concretó en una vivienda de calle Hornero al 500 y el fiscal Horacio Vázquez ordenó detenciones. Si bien un clima de total hermetismo rodea el caso, trascendió que uno de los involucrados sería la persona que descartó los restos en la zona norte y escondió el cadáver en su hogar.

