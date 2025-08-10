La FPA patrulló 17 barrios de Córdoba y secuestró drogas

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante un amplio operativo preventivo en la ciudad de Córdoba, con despliegue de efectivos del Equipo de Acciones Tácticas y la Compañía de Intervenciones Especiales.

Durante el dispositivo, se secuestraron varias dosis de cocaína y marihuana en procedimientos positivos realizados sobre calle Osvaldo Parmigiani, en barrio Cerrito, y en la intersección de C. de Perchel y Tuclame, en barrio Cabildo.

Además, se ejecutaron controles antinarcóticos complementarios en los barrios Müller, Maldonado, San Pablo, Centro, Independencia, Villa El Libertador, Guiñazú, Remedios de Escalada, Chingolo, Villa Pastora, Recreo Norte, Alicia Rister, Granja de Funes, Sol Naciente y Santa Isabel.

Los agentes identificaron personas, inspeccionaron vehículos y patrullaron espacios públicos de interés estratégico, como zonas comerciales, parques y áreas con antecedentes de narcomenudeo.

Según el Ministerio Público Fiscal, este tipo de acciones forman parte de un plan destinado a reforzar la presencia policial, prevenir el delito y combatir el tráfico de estupefacientes en Córdoba.