Punilla de luto: veteranos, clubes y amigos despiden al jugador Ale Tobares

El fútbol de veteranos de Punilla atraviesa un momento de profundo dolor. Este sábado 9 de agosto, Alejandro Tobares (51), jugador oriundo de Villa Giardino e integrante del equipo Villas Unidas, falleció mientras disputaba un partido en San Esteban por el campeonato de veteranos.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas, durante un encuentro contra Capilla del Monte. De forma repentina, Tobares se desplomó en el campo de juego. Compañeros, rivales y asistentes acudieron de inmediato para auxiliarlo, mientras se daba aviso a los servicios de emergencia. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, no logró recuperarse.

La noticia generó conmoción en la comunidad futbolística y provocó una oleada de mensajes de despedida. Desde el club 25 de Mayo de La Cumbre, donde también jugó, enviaron “condolencias y mucha fuerza” a la familia y a sus compañeros del CAVU. La Gloriosa Barra del CAVU lo describió como “una gran persona, compañero, un día muy triste para todos que nunca vamos a olvidar” y afirmó que lo recordarán siempre.

La organización de Veteranos Fútbol Punilla resaltó su papel como impulsor del campeonato. “Fue uno de los que creó todo esto, el que más fuerza ponía para que cada vez nos fuera mejor. Se fue antes de tiempo, pero haciendo algo que le encantaba”, expresaron en redes sociales, acompañando sus palabras con un abrazo simbólico a familiares y amigos.

El adiós más sentido llegó en la voz de quienes lo conocieron de cerca. Mariano Ledesma lo describió como “un hombre íntegro, un amigo leal y una luz para quienes compartimos momentos a su lado”, destacando su humildad, generosidad y compromiso con los demás.

En señal de duelo, el campeonato suspendió la actividad y las canchas del valle quedaron en silencio, rindiendo homenaje a un jugador y amigo que dejó huella en todos los que compartieron con él la pasión por el fútbol.