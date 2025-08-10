Rescatan 33 jilgueros transportados ilegalmente en la Ruta 5

Un control de la Sección de Seguridad Vial “Mercedes” de Gendarmería Nacional permitió rescatar 33 jilgueros argentinos que eran transportados ilegalmente en un vehículo. El procedimiento se llevó a cabo anoche, sobre la Ruta Nacional N° 5 a la altura del kilómetro 86, en el peaje Olivera, partido bonaerense de Mercedes.

El conductor, un hombre mayor de edad, fue detenido en el operativo y, al revisar el rodado, los gendarmes hallaron una caja de cartón con las aves en su interior, una de ellas sin vida. Ninguna contaba con la autorización del organismo competente.

Noticias Relacionadas Megaestafa desde la cárcel de Cruz del Eje: ya son 31 los imputados por fraudes telefónicos

Los ejemplares están protegidos por la Ley Nacional 22.421 de Conservación de la Fauna y el Decreto Ley 10.081/83 de la provincia de Buenos Aires. Por disposición de la Secretaría Penal N° 4 del Juzgado Federal de Mercedes, las aves fueron decomisadas y entregadas a la Dirección de Ambiente Municipal para su resguardo.