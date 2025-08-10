Robo fácil de una pick up: la llave estaba en la guantera

Una vecina de General Deheza denunció el robo de su camioneta Volkswagen Amarok, color gris, que se encontraba estacionada en la cochera semiabierta de su vivienda ubicada en Pasaje Rivadavia N° 37.

Según el testimonio, el hecho ocurrió entre las 18:00 del día anterior y las 6:30 de la mañana, momento en el que la propietaria se disponía a salir para trabajar y constató el faltante del vehículo.

La camioneta, dominio AF923GT, no tenía medidas de seguridad activadas. En el interior de la guantera se hallaba un duplicado de la llave de encendido, lo que podría haber facilitado el robo.

La Policía investiga el hecho y trabaja en la búsqueda del rodado sustraído.