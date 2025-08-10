Secuestran droga, cigarrillos y mercadería ilegal valuada en más de $28 millones

Efectivos de Gendarmería Nacional, dependientes de la Agrupación XI “Mendoza”, realizaron esta semana una serie de controles en rutas y depósitos que concluyeron con el secuestro de estupefacientes y mercadería de contrabando valuada en 28.812.163 pesos.

El primer operativo, a cargo del Escuadrón 28 “Tunuyán”, se desarrolló sobre la Ruta Nacional N° 40, a la altura del paraje Zapata. Durante la inspección de un colectivo procedente de Mendoza, los gendarmes hallaron una mochila sin propietario con dos paquetes que contenían 1 kilo 820 gramos de marihuana. El dueño del equipaje fue identificado, detenido y trasladado a la Unidad 32 del Servicio Penitenciario Federal.

En un segundo procedimiento, la Patrulla Fija “Los Árboles” del Escuadrón 27 “Uspallata” detuvo una furgoneta sobre la Ruta Nacional N° 7. El vehículo transportaba ropa, elementos de ferretería, librería y juguetes de origen extranjero sin aval aduanero. El aforo realizado por ARCA-DGA arrojó un valor de 16.812.163 pesos, y la mercadería fue decomisada.

Finalmente, integrantes del Escuadrón 64 “Mendoza” inspeccionaron un depósito de encomiendas en Guaymallén. Utilizando un scanner, detectaron tres bultos que contenían 4.500 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, valuados en aproximadamente 12 millones de pesos.

En todos los casos intervino la Fiscalía Federal de Mendoza, que dispuso la incautación de la mercadería y la actuación de los organismos aduaneros correspondientes.