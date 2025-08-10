Tragedia en Villa del Rosario: un hombre y un niño murieron en un incendio

Villa del Rosario. Una tragedia sacudió en las últimas horas a la comunidad de Villa del Rosario, donde un voraz incendio en una vivienda provocó la muerte de un hombre de 48 años y un niño de 10.

El siniestro, registrado cerca de las 5:30 de la madrugada de hoy, movilizó a los bomberos voluntarios y a un servicio de emergencias que, al arribar al lugar, constató el fallecimiento de las dos víctimas. Otros dos menores de 7 y 15 años, junto con un hombre y dos mujeres adultas, fueron trasladados a un hospital local con quemaduras de distinta consideración.

Las dotaciones de bomberos lograron sofocar las llamas en la morada, mientras personal policial y judicial trabaja para establecer las causas del incendio.

