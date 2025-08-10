Un hombre de 89 años fue encontrado muerto en su vivienda de La Falda

Este domingo 10 de agosto, cerca de las 13:30, un llamado a la central de monitoreo del programa Ojos en Alerta informó el hallazgo sin vida de un hombre de 89 años en una vivienda de calle Victoria, en barrio homónimo.

La comunicación fue realizada por su hijo, identificado como José Alberto, quien al ingresar a la habitación encontró a su padre, R. C., recostado en la cama sin signos vitales.

Efectivos policiales acudieron al lugar y constataron el fallecimiento. Según se informó, el hombre padecía Alzheimer. Posteriormente, se aguardó la llegada de la médica de cabecera, encargada de realizar el acta correspondiente para la continuidad de los trámites legales y administrativos.

El procedimiento estuvo a cargo del móvil M1 del programa Ojos en Alerta, que trabajó en conjunto con la Policía de Córdoba y el servicio médico local.