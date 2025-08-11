Accidente en Altas Cumbres: una pareja volcó y terminó herida

Provocó el corte total de la ruta en el kilómetro 19
Accidente en Altas Cumbres: una pareja volcó y terminó heridaDos personas resultaron con lesiones leves y se generó una larga fila de vehículos detenidos
Un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 19 de las Altas Cumbres provocó este lunes el corte total de la ruta, luego de que un automóvil volcara y quedara con las cuatro ruedas hacia arriba.
En el vehículo viajaban un hombre y una mujer que, según las primeras informaciones, sufrieron lesiones leves. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal de emergencia.
El siniestro obligó a la intervención de la Policía Caminera, que mantiene interrumpido el paso mientras se realizan las tareas necesarias para remover el auto y garantizar la seguridad vial.
La situación generó una importante congestión de tránsito, con decenas de vehículos detenidos y demoras significativas para los conductores que desconocían el motivo del corte. Las autoridades trabajan para restablecer la circulación lo antes posible.