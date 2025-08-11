Accidente en Altas Cumbres: una pareja volcó y terminó herida

Un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 19 de las Altas Cumbres provocó este lunes el corte total de la ruta, luego de que un automóvil volcara y quedara con las cuatro ruedas hacia arriba.

En el vehículo viajaban un hombre y una mujer que, según las primeras informaciones, sufrieron lesiones leves. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal de emergencia.

El siniestro obligó a la intervención de la Policía Caminera, que mantiene interrumpido el paso mientras se realizan las tareas necesarias para remover el auto y garantizar la seguridad vial.

La situación generó una importante congestión de tránsito, con decenas de vehículos detenidos y demoras significativas para los conductores que desconocían el motivo del corte. Las autoridades trabajan para restablecer la circulación lo antes posible.