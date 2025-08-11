Bomberos contuvieron a tiempo un incendio en Bosque Alegre

Un incendio forestal se registró este lunes en la zona de Bosque Alegre, entre las localidades de Icho Cruz y San Clemente.

El foco, que se inició en horas de la mañana, fue contenido en pocos minutos gracias al trabajo coordinado de brigadistas y personal del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC). Actualmente, los efectivos permanecen en el lugar realizando tareas de enfriamiento para evitar posibles reinicios.

Aunque no se reportaron daños en viviendas ni personas afectadas, la presencia de humo fue visible desde sectores cercanos. Las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones y denunciar cualquier foco ígneo de forma inmediata.