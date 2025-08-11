Bomberos salvaron a una gata caída en un aljibe de 25 metros

En Los Reartes, bomberos voluntarios protagonizaron un operativo de rescate para salvar a una gata que había caído a un aljibe seco de 25 metros de profundidad.

El procedimiento requirió técnicas de descenso vertical y trabajo coordinado para acceder al fondo del pozo sin poner en riesgo al animal ni a los rescatistas. Finalmente, la gata fue extraída sin lesiones y entregada a su dueño, que aguardaba en el lugar.