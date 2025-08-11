Causa Kraisman: investigan maniobra con una “empleada fantasma”

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de Segunda Nominación, a cargo de Franco Mondino, elevó a juicio la causa conocida como “Kraisman”, en la que se investigan maniobras para cobrar haberes públicos de manera indebida.

La investigación se inició el 16 de enero, cuando el exlegislador peronista Guillermo Kraisman fue detenido en una sucursal del Banco de Córdoba en barrio General Paz. Según la acusación, intentó retirar cerca de un millón de pesos utilizando el DNI de Virginia Martínez, registrada como empleada de la Legislatura provincial sin cumplir tareas efectivas, lo que la convirtió en el centro de la denominada “empleada fantasma”.

Junto a Kraisman estaba Luciana Castro, quien también fue imputada. Para la fiscalía, ambos serían probables autores responsables del delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa.

En tanto, Virginia Martínez afrontará el juicio como probable autora responsable de falso testimonio agravado, acusada de brindar declaraciones falsas y negar su vínculo laboral y comunicaciones relevantes con Kraisman durante la investigación.

Con esta resolución, el expediente pasará a la etapa de juicio oral, donde se definirán las responsabilidades penales de los tres acusados. La causa expone un presunto esquema de cobro indebido de fondos públicos y uso de documentación ajena, y se enmarca en delitos contra la administración pública.