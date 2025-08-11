Cayó una madre que vendía drogas junto a su hijo, tenían dos mil dosis

Una madre y su hijo fueron detenidos con miles de dosis de drogas, un arma y cartuchos, en el marco de un operativo que permitió el cierre de dos puntos de venta de estupefacientes en la ciudad de Córdoba. El procedimiento estuvo a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y se concretó en domicilios de barrio Parque Ituzaingó y Ciudad de mis Sueños.

Tras una investigación que demandó varios meses, se irrumpió en viviendas ubicadas en las manzanas 3 y 52 y se procedió a la aprehensión de una mujer de 50 años y un joven de 24 años, quienes tenían en su poder 2090 dosis de marihuana y 175 de cocaína, un arma de fuego calibre 32, 69 cartuchos de distintos calibres, tres balanzas digitales y dinero en efectivo.

Se presume que ambos comercializaban los estupefacientes y facilitaban el consumo de sus clientes dentro de los inmuebles.

Los sospechosos fueron trasladados a la sede judicial y quedaron imputados por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.