Choque de tres autos en Ruta 8 dejó varios heridos en Holmberg

Este lunes al mediodía, un accidente de tránsito en el kilómetro 614,5 de la Ruta Nacional N° 8, a la altura de Santa Catalina Holmberg, dejó varios heridos y tres vehículos con importantes daños.

En el siniestro participaron un Ford Fiesta conducido por un hombre de 53 años, domiciliado en Holmberg; un Volkswagen Fox en el que viajaban un hombre y una mujer de 33 años junto a dos menores de 5 y 11 años, oriundos de Chaján; y un Toyota Etios manejado por un hombre de 62 años de Bulnes.

Todos los ocupantes del Ford Fiesta y del Volkswagen Fox fueron asistidos por los servicios de emergencia y trasladados al hospital de Río Cuarto para la evaluación de sus lesiones. El conductor del Toyota Etios no resultó herido.

La Policía investiga las causas de la colisión para determinar responsabilidades.