Choque entre moto y camioneta dejó una mujer herida en La Falda

En la tarde del domingo, una mujer resultó lesionada en un siniestro vial ocurrido en la intersección de avenida Buenos Aires y calle Chubut, en La Falda.

El hecho fue reportado a la línea 103 a través del programa Ojos en Alerta, lo que permitió el rápido arribo de personal de Prevención Ciudadana. Los agentes realizaron tránsito y brindaron primeros auxilios a la víctima hasta la llegada de Bomberos y del servicio de emergencias CEM.

Según se informó, el siniestro ocurrió a las 19:21, cuando una motocicleta Honda 150 cc roja, conducida por un hombre y con una mujer como acompañante, circulaba de norte a sur y colisionó por alcance contra la parte trasera de una camioneta Ford Ranger negra.

La lesionada, mayor de edad y domiciliada en La Cumbre al igual que los demás involucrados, fue trasladada al hospital municipal para su atención médica. Ambos vehículos quedaron bajo resguardo policial.