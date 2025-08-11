Controles en la noche cordobesa: $33 millones incautados en fiestas ilegales

El último fin de semana en Córdoba capital dejó un saldo contundente en materia de control nocturno: 16 eventos autorizados fueron supervisados por la Municipalidad, mientras que dos fiestas clandestinas fueron desarticuladas, con secuestros valuados en aproximadamente $33 millones.

Los operativos, coordinados por el Ente Municipal de Fiscalización y Control junto a la Policía de la Provincia, incluyeron inspecciones previas y fiscalización en tiempo real para garantizar el cumplimiento de normas de seguridad y aforo en espacios habilitados. Entre ellos se destacaron recitales en locales como 990 Arte Club, Club Paraguay y el show de La Mona Giménez en Sargento Cabral, que reunió a 4.803 personas con control estricto de medidas preventivas.

La primera fiesta ilegal se detectó el sábado 9 de agosto en barrio Las Toscas, tras una denuncia vecinal. Allí había más de 450 personas, incluso menores de edad, en un lugar sin habilitación ni condiciones mínimas de seguridad, con antecedentes de infracciones similares.

La segunda intervención ocurrió la madrugada del domingo 10 de agosto, en un predio de avenida Japón al 1400, conocido como “Predio Deportivo La Lora”. El evento reunía a unas 600 personas, ofrecía bebidas alcohólicas y cobraba entrada sin contar con ningún permiso, violando el Artículo N.º 92 Bis de la Ley Provincial N.º 12468.

En esta última, el procedimiento derivó en el secuestro de equipos de sonido, elementos de iluminación y bebidas alcohólicas valuados en unos $33 millones, que quedaron bajo resguardo judicial.

Además, el municipio clausuró el bar Botton, en barrio Güemes, por superar el aforo permitido y carecer de medidas de seguridad, sumando otro capítulo a un fin de semana de intensa fiscalización.