Creen que las vísceras halladas podrían pertenecer a Brenda Torres

El hallazgo de vísceras humanas en la zona norte de la ciudad de Córdoba, volvió a golpear a la familia de Brenda Torres y se presume que pertenecen a la joven asesinada y descuartizada. Se cree que los restos podrían haber sido descartados en el mismo momento en que se arrojaban las bolsas que contenían las extremidades de la víctima.

El caso ha conmocionado a la ciudad y hay dos personas detenidas y acusadas por el brutal crimen: Cristian Aranda (38) y Gustavo Lencina (53), quienes fueron aprehendidos en una vivienda ubicada en el barrio Chateau Carreras donde se descubrió el torso de la joven de 21 años y se secuestraron varios elementos probatorios.

La familia Torres venía solicitando que se ampliará el área de búsqueda dentro de la zona y adelantó que se analizarán las cámaras de seguridad ubicadas en el sector donde se descubrieron las vísceras. Y es que todos los hallazgos se hicieron en un radio de 800 metros alrededor de la vivienda de Horneros al 574, donde habría acontecido el crimen.

La familia pide apurar las pericias sobre los restos para darle sepultura a Brenda.