Desgarrador: Habló la mujer que sobrevivió al trágico choque sobre la Ruta 19

Anabella Cepeda perdió a su esposo y a sus tres hijos en la tragedia ocurrida sobre la Ruta 19, entre El Tío y El Fuertecito. Ella sobrevivió al choque y brindó un desgarrador testimonio mientras se recupera de las heridas sufridas. «Nadie puede saber el dolor que siento. Todos los días pienso en ellos y lloro. Estoy medicada para poder estar un poco más tranquila»; reveló.

La mujer de 29 años se encuentra en su casa y sufrió lesiones en sus piernas.

En diálogo con El Doce, Anabella relató los críticos segundos cuando el Fiat 147 en el que viajaban fue embestido de atrás por un Volkswagen Bora (conducido por Franco Sosa, un joven de 19 años que había sido inhabilitado para conducir por 90 días tras haber dado positivo en un control de alcoholemia).

«En el mismo impacto sentí que pasaba por abajo del auto y volaba hacia los yuyos. Gritaba por mis hijos y no podía moverme. En un segundo sentí que se desmoronó todo. Quedé sola, gritando, hasta que llegaron los bomberos y me tranquilizaron porque perdía mucha sangre de mi pierna izquierda»; contó la mujer.

«Le pedí a un bombero que buscara mi celular para avisarle a mi cuñada que habíamos chocado. Escuché que decían que había tres con signos vitales y tres fallecidos, y ahí supe que algunos eran mis hijos»; dijo sobre el triste desenlace de Thiago (12), Miqueas (11) y Liz (8), quienes se sumaron a su esposo Ricardo Oliva.

«No puede ser que en un segundo perdí todo. Los tres venían durmiendo en el auto»; añadió.

Además de las víctimas fatales, el accidente dejó a dos adolescentes heridos. «En el auto veníamos siete (…) Solo le pido a Dios fuerzas para salir adelante a pesar de este dolor»; completó.