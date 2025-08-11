Dolorosa despedida al piloto Claudio Segarra tras su fallecimiento

La comunidad del automovilismo nacional y provincial despidió con profundo pesar al piloto cordobés Claudio Segarra, quien falleció este lunes luego de un accidente ocurrido el domingo durante los entrenamientos de la categoría Monomarca Fiat, en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

El siniestro se produjo cuando Segarra perdió el control de su Fiat Palio e impactó de frente contra un paredón de la zona de sala técnica. Fue asistido de inmediato y trasladado a un centro médico de Río Cuarto, donde permaneció internado en terapia intensiva hasta su fallecimiento.

Capicor, la Asociación Argentina de Volantes, Carburando, Córdoba Pista y APICER manifestaron públicamente su dolor y acompañaron a la familia, amigos y compañeros de Segarra en este momento de duelo. “Te vamos a recordar con esa sonrisa y sencillez que te caracterizaba siempre, piloto. Hasta siempre, querido Claudio”, expresaron desde Capicor.

Desde APICER y Córdoba Pista destacaron su compromiso y trayectoria, señalando que el automovilismo del centro del país está de luto ante esta irreparable pérdida. La Asociación Argentina de Volantes también envió sus condolencias, sumándose al reconocimiento colectivo por su legado dentro de las pistas.

En redes sociales, pilotos, equipos y fanáticos compartieron imágenes, anécdotas y mensajes de despedida, resaltando no solo sus logros deportivos, sino también su calidez humana. La imagen de Segarra, siempre sonriente y cercano, quedará grabada en la memoria de quienes compartieron con él la pasión por el automovilismo.