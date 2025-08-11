Dos hombres hospitalizados tras el vuelco de una camioneta en Sacanta

En la mañana del domingo 10 de agosto, un accidente de tránsito en el kilómetro 10 de la ruta E-52, en jurisdicción de Sacanta, dejó a dos hombres hospitalizados.

Según informó la Policía, el siniestro fue protagonizado por una pick up Chevrolet S-10 blanca conducida por un hombre de 52 años, quien viajaba acompañado por otro hombre de 42. Por causas que se investigan, el vehículo perdió el control y volcó sobre la calzada.

Un servicio de emergencias acudió al lugar y trasladó a ambos ocupantes al hospital de Villa del Rosario. El conductor fue diagnosticado con fractura, mientras que su acompañante recibió atención médica por lesiones.

Las autoridades continúan trabajando para establecer las causas exactas del vuelco.