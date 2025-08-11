Dos pasajeros tragaron más de dos kilos de cocaína y fueron detenidos en Tucumán

En un operativo realizado sobre la Ruta Nacional Nº 9, a la altura del peaje Molle Yaco, personal del Escuadrón 55 “Tucumán” detuvo a dos pasajeros de un colectivo de larga distancia proveniente de Salvador Mazza, Salta, que transportaban cocaína bajo la modalidad de “capsuleros”.

Durante el control de rutina, los efectivos advirtieron que ambos hombres, de nacionalidad boliviana, mostraban conductas evasivas y un notorio nerviosismo. Ante la sospecha de un posible hecho ilícito, se dio intervención al Juzgado Federal Nº 2 de Tucumán, que ordenó su traslado al Centro de Salud Zenón J. Santillán.

Allí, mediante placas radiográficas, se constató la presencia de cuerpos extraños en sus organismos. Posteriormente, evacuaron un total de 181 cápsulas que, tras ser sometidas a narcotest, dieron positivo para cocaína, con un peso total de 2 kilos 302 gramos.

El magistrado interviniente dispuso el secuestro de la droga y la detención de los dos pasajeros.