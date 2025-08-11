Estampida: el verano que Carlos Paz vivió su noche más caótica

El domingo 8 de enero de 2017, el centro de Villa Carlos Paz vivía una de sus noches más concurridas de la temporada. La peatonal estaba repleta, los bares tenían sus mesas llenas y decenas de turistas hacían fila para ingresar a la función del espectáculo Abracadabra en el Teatro Holiday.

En la Galería Sarmiento, a metros de la entrada a la sala, dos familias de turistas esperaban su turno. Según relataron luego testigos y comerciantes, una de ellas habría intentado adelantarse en la fila, lo que originó una discusión que rápidamente pasó de los gritos a los golpes. Eran alrededor de siete personas, entre adultos y jóvenes, que intercambiaban trompadas y empujones mientras las mujeres intentaban separarlos.

Maximiliano Mondaca, empleado de un local de chascos lindero al teatro, recordaba entonces: “Se agarraron a las trompadas dos familias de buena posición económica. Las mujeres intentaban separarlos, pero no podían. La gente se asustó y salió corriendo para todos lados. Después, también la gente que estaba comiendo en los bares se levantó y se armó un revuelo mayor. No vi un arma ni escuché disparos”.

En medio del tumulto, comenzó a circular la versión de que había disparos, aunque la Policía luego descartó por completo esa posibilidad. No se encontraron casquillos, impactos ni heridos de bala. Sin embargo, el rumor fue suficiente para que el miedo se propagara.

El pánico se extendió rápidamente por la peatonal. Personas que estaban cenando en las veredas abandonaron sus mesas y corrieron sin mirar atrás. Rodolfo Sittoni, mozo del Café de París —ubicado a pocos metros de la galería—, contó: “La gente salía corriendo a los gritos desde la galería sin saber por qué. Los que estaban sentados en las mesas de la vereda huyeron. Todo fue por efecto contagio. Se rompieron vajillas, botellas y sillas. Se perdieron 4.000 pesos en consumiciones. Algunos niños quedaron separados de sus padres. La gente se refugiaba en comercios de otras cuadras. No escuché disparos ni vi armas y estoy a veinte metros de la galería”.

La estampida generó escenas de confusión y temor. Personas mayores buscaron refugio dentro de los locales, y varias familias recorrieron la peatonal entrada la madrugada intentando reencontrarse con sus hijos. Los comerciantes de la zona coincidieron en que nunca habían vivido algo similar y que, una vez que comenzó la corrida, resultó imposible frenarla.

En medio de la confusión, decenas de personas que cenaban en bares y restaurantes de la peatonal abandonaron sus mesas de forma abrupta. Algunos regresaron minutos después, cuando se calmaron los ánimos, pero otros nunca volvieron, dejando platos servidos y cuentas sin pagar.

Minnie y Mickey corrieron por sus vidas

Uno de los momentos más bizarros de la estampida humana fue cuando Mickey y Minnie corrieron para salvar sus vidas en la peatonal serrana. Los ratones más famosos del mundo fueron detectados por las cámaras de seguridad mientras huían en medio de la multitud, luego que se desatara el pánico por una violenta pelea entre dos familias.

Los personajes de Disney huyeron juntos de la mano, pese a que el terror imperaba a su alrededor y la gente no sabía qué sucedía y corría sin destino.

Cámaras

En los días posteriores, la Policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad y citó a declarar a todos los comerciantes de la zona para identificar a los involucrados en la pelea inicial. Se descartaron también otras versiones que circularon esa noche, como un robo en el teatro o un atentado.

El jueves siguiente, el intendente Esteban Avilés y el jefe de la Departamental Punilla, comisario mayor Ángel Costero, se reunieron para trabajar en un protocolo de acción ante situaciones de pánico masivo en espacios públicos. El objetivo era fijar pautas para minimizar el caos y prevenir tragedias en casos de emergencias.

El episodio no dejó heridos graves, pero sí daños materiales, pérdidas económicas y una lección sobre lo rápido que un rumor puede convertir una pelea aislada en un hecho que paraliza a toda una ciudad. Hoy, las imágenes de las cámaras de seguridad permiten revivir minuto a minuto cómo una discusión en una fila terminó desencadenando la estampida más recordada de la última década en Carlos Paz.