Hackearon las redes de EPEC y publicaron videos ajenos a la empresa

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) informó este lunes que su cuenta oficial de Instagram fue hackeada. A través de un comunicado, la firma advirtió que se publicaron contenidos que no tienen relación con su actividad y que ya trabajan para restablecer el control del perfil.

Las publicaciones aparecieron en Instagram y Facebook con videos de modelos en traje de baño, acompañados de frases en inglés y sin vínculo alguno con el servicio eléctrico.

“Solicitamos desestimar toda información emitida por ese canal y pedimos disculpas por las publicaciones indebidas”, expresaron desde la empresa. Al mismo tiempo, pidieron a los usuarios que no interactúen con el material difundido hasta que se solucione la vulneración de seguridad.

EPEC señaló que el equipo técnico trabaja junto a la plataforma para restituir la cuenta y prevenir futuros incidentes similares.