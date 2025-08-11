Hallan cabeza de cohete T-10 en una esquina de Córdoba

Este mediodía, un importante operativo de la Brigada de Explosivos de la Policía de Córdoba se desplegó en barrio Inaudi, luego de que vecinos alertaran sobre la presencia de un artefacto en la intersección de calles Sargento Ríos y Soldado Ludueña.

Al llegar al lugar, los especialistas constataron que se trataba de una cabeza de cohete T-10, por lo que aplicaron los protocolos de seguridad para su manipulación. Con técnicas específicas, lograron remover el elemento y trasladarlo hasta las instalaciones del departamento especializado, donde quedó bajo custodia para su posterior análisis.