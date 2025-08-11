Incendios: Ya son cinco los detenidos por haber prendido fuego en Córdoba

Un hombre de 69 años fue detenido el domingo pasado por haber prendido fuego en la zona de Coronel Moldes y desatar un incendio que arrasó con tres hectáreas. En total, cinco personas fueron imputadas y aprehendidas desde que se declaró el alerta extremo por las condiciones imperantes en la Provincia de Córdoba.

Efectivos de la Patrulla Rural de la Policía de Córdoba se encuentran trabajando en la prevención.

Durante las últimas horas, el personal de los bomberos trabajó para contener el avance del fuego en el sur provincial y las llamas alcanzaron árboles, alambrado, postes, tendido eléctrico y un silo bolsa de soja.

En menos de una semana, este es el quinto detenido por iniciar fuego, bajo riesgo de propagación y generación de incendios forestales. El pasado 6 de agosto, un hombre fue detenido en la localidad de Simbolar (Totoral) y otros tres hombres resultaron aprehendidos en la localidad de Villa Valeria (General Roca), también por iniciar fuego de manera irresponsable en zona rural.

Desde el 2 de junio y hasta el 31 de diciembre del corriente año, rige el estado de alerta ambiental por riesgo de incendios.