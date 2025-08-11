A las mordidas: una mujer intentó robar un auto en Córdoba

Intento de robo en barrio Parque República
A las mordidas: una mujer intentó robar un auto en CórdobaUna joven de 24 años fue reducida luego de atacar al dueño del vehículo, quien necesitó atención médica. Quedó a disposición de la Justicia.
Una joven de 24 años fue detenida en barrio Parque República, en la ciudad de Córdoba, luego de intentar robar un automóvil y agredir al propietario mordiéndolo.
El hecho ocurrió cuando la mujer fue sorprendida en el interior del vehículo. Al ser descubierta, atacó al dueño, quien sufrió una mordida y tuvo que recibir asistencia médica.
Efectivos policiales acudieron al lugar y lograron aprehenderla, quedando a disposición de la Justicia.