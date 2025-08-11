Lo atraparon con un inhibidor de alarmas cuando iba a cometer un robo

Un hombre de 45 años fue detenido esta tarde durante un operativo que se realizó en la Avenida Uruguay de Villa Carlos Paz, se presume que estaba por desvalijar los autos estacionados y se les secuestró un inhibidor de alarmas.

El personal del Comando de Acción Preventiva de la Departamental Punilla llevó adelante un control preventivo y descubrió que había dos sospechosos escondidos entre los vehículos.

Cuando los revisaron, se descubrió que uno de ellos tenía en el bolsillo de la campera un elemento tipo handy con cargador (inhibidor) y se dispuso su traslado hacia la comisaría local.

Tanto el sospechoso como el artefacto secuestrado quedaron a disposición de la justicia.