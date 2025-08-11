Mirá la lista de vehículos que rematarán tras la quiebra de Márquez & Asociados

El Juzgado en lo Civil y Comercial de 52° Nominación de la ciudad de Córdoba ordenó que sean subastados 14 vehículos propiedad de empresa Márquez & Asociados Constructora Desarrollista (actualmente, denominada MRQZPABAR Desarrollos SA).

El juez Sergio Gabriel Ruiz tomó esta decisión en el marco de la quiebra de la empresa desarrollista. Los rodados saldrán a la venta, en efectivo, al mejor postor a través del portal de subastas electrónicas del Poder Judicial de Córdoba. Las subastas, que estarán a cargo del martillero Ezequiel Frontera Vaca (M.P. 01-962) comenzarán a desarrollarse a partir del 18 de agosto.

Los vehículos alcanzados por la medida son los siguientes:

- Chevrolet, pickup cabina doble, S10, modelo 2020.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24424/chevrolet-s10-ano-2020/

- Fiat 500, sedan tres puertas; 16v.Lounge Automático; modelo año 2014.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24425/fiat-500-automatico-1416v/

- Mercedes Benz, Atego 1721, modelo 2022.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24426/mercedes-benz-atego-1721/

- Chevrolet, pickup cabina doble, S10, modelo 2020.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24427/chevrolet-s10-ano-2020/

- Ford, sedan cinco puertas, Focus Trend; modelo 2013.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24428/ford-focus-trend-20-2013/

- Mercedes Benz, Atego 1721, modelo 2021.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24429/mercedes-benz-atego-1721/

- Hyundai, pick–up cabina simple, modelo 2017.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24430/hyundai-h100-pick-up-2017/

- Mercedes Benz, furgón, Sprinter, modelo 2015.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24431/mercedes-benz-sprinter-411/

- Mercedes Benz, Atego 1725, modelo 2013.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24432/mercedes-benz-atego-1725/

- Chevrolet, pick–up cabina doble, modelo 2020.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24433/chevrolet-s10-ano-2020/

- Mercedes Benz, Sprinter, modelo 2017.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24434/mercedes-benz-sprinter-515/

- Mercedes Benz, Accelo 815, modelo 2018.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24435/mercedes-benz-accelo-815/

- Volkswagen, chasis con cabina, 319-13.180; modelo 2005.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24436/camion-vw-13180-2005/

- Mercedes Benz, chasis con cabina, Atego 1725; modelo 2014.

https://subastas.justiciacordoba.gob.ar/product/cba/24437/mercedes-benz-atego-1725/

Los montos recaudados por las subastas electrónicos serán depositados en una cuenta judicial abierta a tal fin una vez finalizado el proceso.

¿Cómo funciona el sistema?

Cabe recordar que la subasta “online” se desarrolla en un espacio virtual ubicado en el portal del Poder Judicial de Córdoba. Allí, los martilleros judiciales exhiben los bienes a través de fotografías o videos puestos y describen en forma precisa las características del objeto subastado.

Los postores, en tanto, deben registrarse previamente para efectuar sus ofertas durante el plazo de puja. Todas las ofertas son públicas, los usuarios son informados cuando su oferta es superada. Las personas interesadas pueden seguir aquel bien en el que tengan interés y preguntar al martillero detalles no informados sobre cada producto.

Finalmente, el bien se adjudica a quien haya realizado la mejor oferta, quien cuenta con diversas opciones de pago. Una vez abonado, el adquirente coordina la entrega del producto con el martillero interviniente.