Murió un motociclista tras un choque fatal en Río Cuarto

Un joven perdió la vida en un trágico accidente ocurrido esta mañana en la ciudad de Río Cuarto. Se trasladaba a bordo de una moto que colisionó contra un utilitario Citroën Berlingo en la intersección de las calles Goudart y San Martín.

Por el momento, se mantiene en reserva la identidad de la víctima.

Según se conoció, se trasladaba a bordo de una moto Zanella 250 cc. que impactó (por causas a establecer) contra el rodado mayor que era conducido por un hombre de 36 años.