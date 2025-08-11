Neuquén: un nene de dos años murió por asfixia tras ahogarse con un caramelo

La pequeña localidad neuquina de Loncopué se encuentra conmocionada tras la pérdida de Thiago Ismael Jara, un niño de dos años que falleció el pasado viernes luego de sufrir una obstrucción en las vías respiratorias provocada por un caramelo que se le alojó accidentalmente.

El hecho ocurrió antes de las 21 horas, cuando Thiago fue trasladado de urgencia al Hospital de Loncopué, donde recibió los primeros auxilios. Debido a la gravedad de su estado, se dispuso su traslado inmediato al Hospital de Zapala. Sin embargo, durante el traslado, la condición del menor se complicó, por lo que fue internado de emergencia en el Hospital de Las Lajas. Finalmente, se reanudó su traslado a Zapala, donde se confirmó su fallecimiento por asfixia con cuerpo extraño.

En el intento por salvar la vida del niño intervinieron equipos médicos de los tres hospitales, incluyendo enfermeros, médicos y un pediatra-neonatólogo. La situación requirió además la colaboración de efectivos de la Comisaría 26 de Loncopué, quienes activaron el protocolo de emergencia para asegurar el tránsito y agilizar el traslado hacia Zapala, buscando reducir el tiempo de evacuación.

La Municipalidad de Loncopué expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Thiago, acompañando a su familia en este momento de dolor, que ha conmovido a toda la comunidad.