Parto en plena calle: enfermera y policías asistieron a una mujer en Nueva Córdoba

Una mujer de 34 años tuvo a su bebé en plena calle en Nueva Córdoba. Una enfermera que pasaba por el lugar y efectivos policiales intervinieron de inmediato, brindando atención inicial y organizando un cordón sanitario para garantizar el traslado urgente a la Maternidad Provincial, donde madre e hijo recibieron atención médica.

En la tarde de ayer, la escena sorprendió a transeúntes y comerciantes de la zona cuando la mujer comenzó con el trabajo de parto en la vía pública. La enfermera, al percatarse de la situación, se acercó para brindar asistencia profesional, mientras los policías aseguraban el área y coordinaban la llegada de la ambulancia.

El operativo permitió que el traslado se realizara sin demoras, siendo recibidos en la Maternidad Provincial, donde se confirmó que ambos se encontraban bajo cuidados médicos especializados.