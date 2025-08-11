Piloto cordobés falleció tras un fuerte accidente en el autódromo de Río Cuarto

El hecho sucedió este domingo en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, durante las pruebas de la categoría Monomarca Fiat, válida por el Turismo Pista San Luis. Segarra perdió el control de su Fiat Palio al ingresar a la recta principal y se estrelló de frente contra el paredón que protege la zona de la sala técnica. El impacto fue tan violento que las actividades se suspendieron de inmediato.

En el lugar recibió las primeras atenciones médicas y fue trasladado de urgencia a un centro de salud de Río Cuarto, donde permaneció en terapia intensiva. Horas después, falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

La noticia generó profundo pesar en el ambiente del automovilismo. Turismo Pista San Luis expresó que “la familia del automovilismo se encuentra de luto”, mientras que la Categorías Asociadas de Pistas Cordobesas (Capicor) recordó al piloto destacando “su sonrisa y sencillez”.