Río Cuarto: murió un hombre de 81 años tras ser embestido por una moto

Un hombre de 81 años murió en las últimas horas en el hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto, a causa de las heridas sufridas el viernes pasado cuando fue embestido por una motocicleta Honda XR 250.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Marcelo T. de Alvear y Garibaldi, donde el peatón fue impactado mientras cruzaba la calzada. Desde entonces permanecía internado bajo cuidados médicos, pero finalmente no logró recuperarse.

Las autoridades iniciaron actuaciones para establecer las circunstancias exactas del siniestro y determinar responsabilidades.