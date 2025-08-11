Río Cuarto: un motociclista murió tras chocar con una camioneta

Un joven de 29 años perdió la vida este lunes por la mañana en Río Cuarto, tras protagonizar un violento choque contra una camioneta Citröen Berlingo en la esquina de calles Gaudard y San Martín.

El siniestro se produjo alrededor de las 9:40, cuando por causas que se investigan, ambos vehículos impactaron en plena intersección. La motocicleta era conducida por la víctima fatal, mientras que en la camioneta se desplazaba un hombre de 36 años.

Pese a la rápida llegada de personal médico, el motociclista murió en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La Policía trabajó en la zona para realizar peritajes y establecer las circunstancias exactas del accidente.