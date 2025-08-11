Río Negro: un joven fue imputado por cortarse la tobillera electrónica

Un joven fue imputado por cortarse la tobillera electrónica y la Justicia de Río Negro dispuso su prisión preventiva ante el posible riesgo de fuga.

El insólito caso se produjo en inmediaciones de la Comisaría Primera cuando el imputado se quitó y rompió la tobillera de seguimiento satelital que le había sido colocada horas antes en el marco de otra causa.

De esta manera, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra el joven por los delitos de desobediencia judicial, daño agravado y cohecho pasivo.

Conforme a la información aportada por las autoridades judiciales, el dispositivo quedó inutilizable, lo que impidió su monitoreo por parte del personal policial.

Momentos antes de concretar la destrucción del dispositivo, el hombre había manifestado que “se quitaría el aparato y lo arrojaría al río”.

También se supo que “le habría ofrecido dinero a un técnico del área de monitoreo para evitar que informara la situación”.

En la acusación pública se mencionó como sustento probatorio actas y fotografías del Gabinete de Criminalística, informe del área de monitoreo y diversos testimonios recabados.

En la audiencia respectiva, el juez de garantías interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva del joven, valorando el riesgo de fuga.