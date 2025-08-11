Tucumán: denunció a su tío por abuso sexual y apareció muerta

Yuliana Borges, una joven de 18 años que había denunciado a su tío por abuso sexual, fue encontrada sin vida en su casa de San Miguel de Tucumán. Si bien trascendió que la víctima tenía “golpes visibles”, para los investigadores, se trató de un suicidio.

El hecho ocurrió el jueves pasado en una casa del barrio Ampliación Olleros, en la capital tucumana. El cuerpo sin vida de Yuliana fue encontrado por su madre, quien al llegar a la vivienda la encontró muerta en su habitación y llamó de inmediato al 107, el teléfono del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME).

Medios locales señalaron en un primer momento que Yuliana presentaba “golpes visibles”, de acuerdo a lo que había informado la policía, por lo que todo apuntaba a un femicidio. Incluso, el tío de la víctima, a quien ella habían denunciado por abuso sexual, fue apuntado como el principal sospechoso.

Con el avance de la investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios N° 2 del Centro Judicial Capital y la comisaría 9na. de la Unidad Regional Capital de la Policía de Tucumán, se estableció que se trató de un suicidio, según publicó Infobae.

La desgarradora advertencia de la madre de la víctima

La denuncia por abuso sexual se había hecho pública semanas atrás cuando, en una publicación en su muro de Facebook, Mabel Morán, madre de la víctima, apuntó directamente contra su hermano, conocido como “El Boli”, y acusó a sus familiares de encubrirlo.

"Esta situación ya viene hace un tiempo atrás, donde la Justicia no me está dando una solución a causa de lo que este violador le hizo a su propia sobrina", afirmó la mujer el pasado 5 de junio.

Allí contó que su hija iba “permanentemente a terapia” y que incluso había comenzado a tomar medicación para poder conciliar el sueño tras el abuso denunciado.

La mujer indicó en su publicación que la Justicia había ordenado una perimetral, pero advirtió que el hombre aprovechaba cada situación para insultarla y amenazarla a ella y a sus hijos.

"Yo no puedo seguir normalmente a realizar las tareas de toda madre porque, cada vez que salgo, este sinvergüenza, teniendo una perímetral y un arresto domiciliario, no tiene vergüenza alguna para insultarme cada ves que me encuentra en la calle. Mis hijos no son dignos de poder ir a la escuela ni salir a comprar nada, porque ellos están amenazando a toda hora", publicó Morán.

"Estoy cansada de todo. Solo quiero que entiendan mi sufrimiento. Como madre, no le deseo ni a mi peor enemigo lo que yo estoy pasando con mi hija y mis hijos. Esto ya no es vida. La familia Morán tiene que entregar a ese violador porque todos corremos peligro", cerró.