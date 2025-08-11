Vuelco fatal en la Ruta E-86: una joven murió y hay cuatro heridos

En las primeras horas de este lunes, alrededor de las 6:45, un grave accidente se produjo en el kilómetro 43,5 de la Ruta E-86, cuando una pick up Chevrolet S10 que viajaba desde Sampacho hacia Coronel Moldes perdió el control, salió de la carpeta asfáltica y volcó sobre el préstamo este de la traza.

El vehículo era conducido por un hombre mayor de edad oriundo de Coronel Moldes, acompañado por cuatro jóvenes mujeres, tres de ellas con domicilio en Bulnes y una en Coronel Moldes.

Por causas que aún se investigan, el rodado terminó volcando y provocó que cuatro de los ocupantes sufrieran heridas de consideración. El conductor fue trasladado en grave estado al Nuevo Hospital de Río Cuarto.

En el lugar, los equipos de emergencia constataron el fallecimiento de una joven de 22 años, también oriunda de Coronel Moldes.

Bomberos Voluntarios de Sampacho, personal policial y Policía Judicial trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas y llevar adelante las pericias correspondientes.