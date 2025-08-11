Ya son 76 las víctimas fatales por fentanilo contaminado

La investigación sobre el fentanilo contaminado sigue arrojando cifras alarmantes, y este domingo, el juez federal Ernesto Kreplak confirmó que ya son 76 las muertes vinculadas a esta sustancia y advirtió que el número podría seguir creciendo.

El Juzgado Federal N.º 3 de La Plata estima que cerca de 45 mil ampollas de uno de los lotes adulterados con bacterias multirresistentes habrían sido aplicadas.

En declaraciones radiales, Kreplak explicó que, a raíz de la primera víctima fatal registrada en el Hospital Italiano de La Plata, la ANMAT decomisó muestras de todos los lotes. La contaminación se confirmó en dos de ellos: "Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente; del otro, no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle", precisó el magistrado.

Los operativos permitieron recuperar 115.000 ampollas en allanamientos y frenar la aplicación de otras 30.000 que permanecían en hospitales. El juez llevó tranquilidad al asegurar que "hoy no circulan ampollas contaminadas".

Sin embargo, Kreplak destacó que, a diferencia de Estados Unidos (donde el uso ilegal de fentanilo causa unas 50.000 muertes anuales), en Argentina no hay una circulación masiva de la sustancia, pero sí una preocupante falta de un sistema de trazabilidad. El magistrado espera que esta investigación impulse cambios en ese sentido.

Para identificar posibles víctimas no reportadas, el equipo judicial cruzó datos de ampollas administradas con historias clínicas y registros de fallecimientos, ante la presunción de que las dosis contaminadas ya no estaban en stock. "Esto no llegó a un techo. Lamentablemente, con el correr de los días, el número de víctimas podría aumentar", reconoció Kreplak.

Del lote más distribuido, que contenía 154.000 ampollas, 1.300 se aplicaron solo en el Hospital Italiano platense. "Desde el inicio pensamos en más de 100 víctimas", reveló el juez.

Por ahora, hay 24 personas bajo sospecha pero ninguna detenida. "Es una causa extensa, compleja, con múltiples aristas. Estamos determinando las víctimas en todo el país y las responsabilidades primarias y directas", concluyó Kreplak, mientras se esperan más novedades durante la semana entrante.