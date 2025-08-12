Avellaneda: una bebé murió en un incendio y se investiga cómo se inició el fuego

Una bebé de siete meses murió en un incendio en su casa de la localidad bonaerense de Avellaneda y ahora se investiga cómo se inició el fuego en la vivienda donde la menor vivía junto con sus papás y hermanos, quienes lograron sobrevivir.

El incendio, que ocurrió este fin de semana, sucedió en un domicilio ubicado en la calle Campichuelo, entre Oyuela y Los Pozos, donde Bomberos de Villa Domínico lograron sofocar el fuego después de varios minutos de operativo.

Sin embargo, mientras que los que sobrevivieron fueron atendidos por el SAME, se constató que en el interior de la vivienda se encontró sin vida a una bebé, hija de la pareja.

El parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas indica que la menor, identificada como Kataleya Casas, murió producto de las quemaduras recibidas.

La causa quedó a cargo de la UFI N°3, que solicitó la realización de las pericias y que se le realice la autopsia a la bebé en la Morgue Judicial de Lomas de Zamora.