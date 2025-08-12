Buscan a una mujer de 73 años desaparecida en Córdoba

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 2, Turno 3, solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Selva del Valle De Ance, de 73 años. La mujer es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,55 metros, tiene cabello castaño, ojos marrones y tez trigueña.

Cualquier información que pueda ayudar a ubicarla puede aportarse a la Unidad Judicial 6, ubicada en calle Lagunilla 3179, barrio Matienzo, en la ciudad de Córdoba. También se reciben datos a través de los teléfonos (0351) 4666250 o (0351) 4481016, interno 34101.

Las autoridades solicitan la máxima difusión de la búsqueda para facilitar su pronta localización.