Cadena perpetua para el acusado de matar a la psicóloga en La Cumbre

La Cámara en lo Criminal y Correccional de Cruz del Eje condenó a cadena perpetua al único acusado por la muerte de la psicóloga Sofía Kuljbicki, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado 28 de octubre del 2023 en una casa de La Cumbre. Joel Matías Ávila (35) fue encontrado culpable por el delito de «homicidio doblemente calificado por alevosía y por el empleo de un medio idóneo para crear un peligro común».

Tras cuatro audiencias, el jurado popular lo halló responsable del impactante homicidio registrado en el barrio El Portillo.

Sofía era oriunda de Buenos Aires y estaba radicada en La Cumbre desde el 2020.

Para la justicia, Kuljbicki fue golpeada por Ávila, quien irrumpió en su hogar violentamente, le pegó hasta dejarla inconsciente y luego provocó un incendio en la vivienda que habitaba en la calle Yrigoyen. Pero además, el homicida abrió el gas de la cocina y cerró todos los ambientes con la finalidad de simular un suicidio.

Las pericias concluyeron que la mujer murió en su cama por inhalación de monóxido de carbono.

El asesino fue detenido en la ciudad de Córdoba cuando intentaba darse a la fuga y era ex pareja de un amigo de la víctima.