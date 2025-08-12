Carlos Paz: choque entre auto y moto dejó una joven herida

Un siniestro vial se registró en la tarde de hoy en la rotonda ubicada bajo el puente, en barrio Costa Azul de Villa Carlos Paz. Según informaron fuentes policiales, el hecho involucró a un automóvil Citroën C3, conducido por un hombre de 52 años, y una motocicleta Okinoi Roma guiada por una joven de 18 años.

De acuerdo al relato del automovilista, ambos vehículos colisionaron en la intersección mencionada. Personal del servicio de emergencias asistió a la motociclista, diagnosticándole traumatismo de cadera y disponiendo su traslado al Hospital Sayago para una atención más completa.

Noticias Relacionadas Voraz incendio en exclusivo barrio privado de La Calera

Las autoridades trabajan en el lugar para determinar las causas del accidente.