Carlos Paz: La justicia ordenó la detención del «Orejudo»

En el día de hoy, se llevó adelante la detención del menor de 16 años conocido como «El Orejudo» por un hecho de robo calificado en la ciudad de Villa Carlos Paz.

El menor, que tiene un largo historial delictivo y está involucrado en el crimen de Sebastián Villarreal en barrio Yofre de la ciudad de Córdoba, fue aprehendido luego de una serie de allanamientos. Días atrás, había sido trasladado y notificado por el mismo hecho que se le imputa, ocurrido a principios del mes de julio.

La fiscal del Tercer Turno Jorgelina Gómez, logró recabar los elementos necesarios para asegurar su detención, avanzó con las medidas.

La información fue confirmada a este medio por la misma fiscal, quien expresó: "Se solicitó al juez penal juvenil la detención del menor por robo calificado". La medida se efectivizó en el día de hoy".

Sin duda, es una noticia muy esperada por gran parte de la sociedad que no ocultaba su malestar ante los repetidos hechos del menor que había hecho de las dependencias policiales tanto de la ciudad de Córdoba como de Villa Carlos Paz una puerta giratoria.