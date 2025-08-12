Cayó la “contadora” de una enorme red narco en Córdoba

El procedimiento se realizó en la madrugada de este martes en una vivienda de la Manzana 9 de barrio Zepa, en la ciudad de Córdoba. Allí, los efectivos irrumpieron y arrestaron a la mujer y a un hombre que cumplía el rol de nexo entre los compradores y los puntos de venta en Deán Funes.

Durante el allanamiento se secuestraron varias dosis de marihuana y elementos vinculados a la actividad ilícita. La investigación apunta a una estructura que ya había sido golpeada en julio, cuando la FPA detuvo a cuatro personas y confiscó 512 dosis de cocaína, dinero y otros elementos de valor probatorio.

Ambos detenidos fueron trasladados y las evidencias remitidas a sede judicial. La causa quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en Deán Funes.