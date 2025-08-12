Cayó la “contadora” de una enorme red narco en Córdoba

En un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), una mujer señalada como la administradora del dinero de una organización narco que operaba entre Córdoba capital y Deán Funes
martes, 12 de agosto de 2025 · 10:03

El procedimiento se realizó en la madrugada de este martes en una vivienda de la Manzana 9 de barrio Zepa, en la ciudad de Córdoba. Allí, los efectivos irrumpieron y arrestaron a la mujer y a un hombre que cumplía el rol de nexo entre los compradores y los puntos de venta en Deán Funes.

Durante el allanamiento se secuestraron varias dosis de marihuana y elementos vinculados a la actividad ilícita. La investigación apunta a una estructura que ya había sido golpeada en julio, cuando la FPA detuvo a cuatro personas y confiscó 512 dosis de cocaína, dinero y otros elementos de valor probatorio.

Ambos detenidos fueron trasladados y las evidencias remitidas a sede judicial. La causa quedó a disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en Deán Funes.

