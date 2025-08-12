Conmoción en Alta Gracia por la muerte de un joven de 22 años

Una gran consternación y tristeza produjo la repentina muerte de un joven de 22 años, quien se descompensó en su hogar y luego falleció en una clínica privada de la ciudad de Alta Gracia.

El caso ha sido caratulado como «muerte de etiología dudosa» por la Fiscalía del Segundo Turno, a cargo del doctor Alejandro Peralta Ottonello, quién aguarda las pericias oficiales para avanzar en la investigación.

Según informaron medios locales, el joven se descompensó abruptamente en su vivienda y fue trasladado de urgencia. Pese a los esfuerzos médicos, no pudo ser reanimado y finalmente se constató su deceso.

La familia aseguró que el joven no presentaba patologías previas ni condiciones de salud que pudieran anticipar este desenlace inesperado. Los médicos dieron intervención a la justicia y se buscan determinar las causas que derivaron en el trágico suceso.