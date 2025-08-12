Córdoba: Discutieron y todo terminó en un balacera que dejó un herido

Un enfrentamiento a los tiros se registró durante esta madrugada en el barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba, estuvo protagonizado por dos vecinos y causo conmoción en todo el sector. Todo se habría desencadenado por una vieja disputa y trascendió que uno de los hombres fue baleado y terminó internado en el Hospital de Urgencias.

El hecho ocurrió cerca de las tres de la mañana en la esquina de Domingo Echauri y Adolfo Alsina.

Los involucrados se cruzaron en la calle, comenzaron a discutir y en cuestión de minutos, la situación se descontroló. Se produjo una balacera y uno de ellos recibió un disparo en una pierna, fue atendido por una ambulancia y trasladado hacia un centro asistencial.

El agresor se encuentra prófugo y es intensamente buscado y se investiga las causas que originaron el enfrentamiento.